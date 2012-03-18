Родители пострадавшего от глыбы льда малыша будут подавать в суд

Власти города Железногорска помогут родителям полуторамесячной девочки в Красноярском крае, пострадавшей от падения с крыши дома ледяной глыбы. Глыба упала на коляску, в которой находился ребенок.



Сегодня по факту падения глыбы льда на ребенка началась служебная проверка. Комиссия выезжала на место происшествия, встречались с медиками, родителями пострадавшего ребенка. К счастью, все обошлось, ребенок жив и находится сейчас дома.

По словам заместителя главы города по ЖКХ Юрия Латушкина, крыша дома, с которой сошла лавина снежной наледи, чистилась буквально на прошлой неделе. Он отметил, что принято решение компенсировать пострадавшей семье все расходы, связанные с произошедшим.

Родители пострадавшего младенца намерены подавать иск в суд. В понедельник пострадавшую девочку начнут детально обследовать железногорские врачи.

Ранее «АН» писали: В субботу вечером молодая женщина гуляла по центральной улице города со своим малышом, который находился в коляске.



