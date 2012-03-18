В Москве обокрали квартиру директора сувенирной фабрики

На северо-западе Москвы злоумышленники обокрали квартиру директора фабрики по производству сувениров, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что ущерб составил около 5 млн рублей.





С заявлением о краже в отделение полиции обратился директор комбината по производству сувениров и заявил, что неизвестный, подобрав ключи к замкам входной двери, проник в его квартиру на 3-м Волоколамском проезде.

Грабитель, по словам заявителя, похитил 128 тысяч евро и 35 охотничьих патронов 12-го калибра.

Общая сумма материального ущерба составила около 4,8 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).