Оксану Макар лечат в Донецком ожоговом центре

Медики - ведущие специалисты в Донецком ожоговом центре Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в субботу осмотрели Оксану Макар, измученную николаевскими мажорами, и провели консилиум.

Девушку накануне перевезли из Николаева в Донецк. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева сообщила, что у Оксаны появляются элементы сознания. Состояние девушки стабильное. Макар реагирует на вопросы, пытается открыть глаза и двигать пальцами, пишут украинские СМИ.

"У Оксаны Макар 55% ожогов, она пролежала более 10 часов на улице, у нее переохлаждение, и важно, чтобы не подключились к основным и другие проблемы. Главное, чтобы почки и легкие работали хорошо", - уточнила Бахтеева. Врачи отметили, что почки работают.

К аппарату искуственного дыхания девушка будет подключена до понедельника. Украину потрясла трагедия, которая произошла в Николаеве в ночь с 9 на 10 марта. Трое молодых людей заманили в квартиру 18-летнюю девушку и изнасиловали ее.

После этого отморозки попытались задушить и сжечь Оксану Макар заживо. Оказалось, преступные действия совершили дети высокопоставленных чиновников.

13-го марта в Николаеве прошла массовая акция протеста.