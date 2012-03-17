Солдат, сбежавший из воинской части под Калининградом, найден мертвым

Солдат-срочник, сбежавший из воинской части под Калининградом, найден мертвым в лесу. Рядом с телом лежал автомат Калашникова, с которым он сбежал. Одна из версий случившегося - самоубийство.



Девятнадцатилетний солдат Дмитрий Вяткин сбежал из воинской части в Гусевском районе (Калининградская область) в ночь на вторник, 13 марта. Военнослужащий войсковой части 90151 был призван из Багратионовска в июне прошлого года. Тринадцатого марта в составе подразделения он должен был принимать участие в плановых ночных учебных стрельбах на полигоне "Пугачево" в Гусевском районе. Перед этим солдату выдали автомат и магазин с патронами к нему. Дмитрий отпросился у командира отойти и исчез в лесу, с тех пор его не видели.

Солдата искал оперативный штаб, созданный командованием части совместно с представителями правоохранительных органов.



