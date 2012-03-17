В Махачкале арестована банда боевиков (ВИДЕО)

В столице Дагестана задержаны участники бандподполья. Равиля Керимова арестовали на посту ДПС, когда он ехал на автомобиле. Его остановили для проверки документов, после чего боевик открыл стрельбу.



В результате инцидента сотрудники МВД не пострадали, Равиля Керимова доставили в следственный изолятор.

Другую группу боевиков арестовали в одном из частных домов Махачкалы. Двое бандитов сдались, в настоящее время их допрашивают следователи. Еще одного подозреваемого — Гусейна Гаджиева — задержали сегодня в поселке Мелиоратор.

Личности всех бандитов установлены. Задержанные причастны к вымогательству крупных сумм денежных средств у местных предпринимателей с целью их последующего использования для финансирования бандподполья. Пострадавших среди сотрудников спецслужб в результате указанных спецмероприятий нет.



