В Красноярском крае глыба льда с крыши упала на двухмесячную девочку

Двухмесячная девочка получила травмы и доставлена в реанимационное отделение больницы города Железногорска Красноярского края . На коляску, в которой находился малыш, с крыши дома обрушилась глыба льда.



Молодая женщина гуляла по центральной улице города со своим малышом в коляске. Она шла на приличном расстоянии от дома. Вдруг раздался грохот, и с крыши дома сошла лавина снега и льда. Глыба упала прямо на коляску и сломала ее. По словам молодой мамы, лед обрушился на голову малышки.

На место немедленно вызвали "Скорую помощь", а затем и реанимационную бригаду. У ребенка сильный ушиб головы и сотрясение мозга, сообщает «Интерфакс». О прогнозах пока говорить рано.



