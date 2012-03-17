Опубликованы данные о последствиях аварии автобуса в Швейцарии

Уточненные окончательные данные о погибших и пострадавших в Швейцарии 13 марта в автобусной аварии опубликованы сегодня в Бельгии. Сообщается, что из 28 погибших 23 были бельгийцами и 5 - голландцами.



В аварии погибли 11 девочек. Из них 10 были в возрасте 12 лет, а одна - 13. Среди жертв также 11 мальчиков двенадцати лет. Погибшим взрослым, среди которых четыре мужчины и две женщины было соответственно 71, 54, 52, 41, 38 и 35 лет. Имена жертв обнародованы не будут.

Ранены 11 девочек 12 лет, одна девочка 11 лет и 12 мальчиков 12 лет. Бельгийцами являются 18 раненных детей, четверо - голландцы. Один ребенок - поляк и один - немец.

Похороны жертв из Ломмеля состоятся 21 марта, а жертв из Хеверле - 22 марта. В обоих случаях на церемониях будут присутствовать король Альберт Второй и королева Паола.

Премьер-министр страны Элио ди Рупо заверил, что родителям, чьи дети погибли в аварии, будет оказываться поддержка, в том числе психологическая помощь, столь долго, сколько потребуется.



Автобус со школьниками из Бельгии, которые возвращались домой с горнолыжного курорта, врезался в стену тоннеля.



