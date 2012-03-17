В Белоруссии расстреляли организатора теракта в минском метро

В Белоруссии расстрелян "минский террорист" Владислав Ковалев. Его мать, Любовь Ковалева получила уведомление, датированное 16 марта о том, что приговор в отношении ее сына приведен в исполнение.

Владислав Ковалев и Д. Коновалов, непосредственный организатор и исполнитель теракта, были признаны виновными в организации терактов в минском метро 11 апреля 2011 г., 3 июля 2008 г. Также их признали виновными в совершении теракта в Витебске в 2005 году, пишет РБК. 30 ноября Верховный суд Белоруссии приговорил двух уроженцев Витебска Д. Коновалова и В. Ковалева к расстрелу.