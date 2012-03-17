Жительница Санкт-Петербурга подозревается в убийстве новорожденной

11 марта на дне канализационного люка возле одного из домов в городе Санкт-Петербурге было обнаружено тело новорожденной девочки, в ходе следствия задержана 22-летняя Оксана Гагарина, мать новорожденной, подозреваемая в убийстве ребенка.





По данным следствия, 28 февраля Гагарина, находясь по месту жительства, родила живую девочку, позже нанесла младенцу множественные удары ножницами в грудь и живот, а вечером 3 марта 2012 года женщина выбросила тело ребенка в канализационный люк.

Решается вопрос об аресте подозреваемой.