Депутат Шеин начал голодовку в знак протеста против итогов выборов

В Астрахани начал голодовку депутат областной Думы Олег Шеин, баллотировавшийся на пост мэра города.Шеин вместе со своими сторонниками начал бессрочную голодовку в знак протеста против результатов выборов главы города.

В голодовке на сегодняшний день принимают участие 10 человек. Шеин заявляет о том,что количество голодающих может возрасти уже в ближайшее время, передает "Эхо Москвы". Участники протестной акции выступают за проведение перевыборов мэра Астрахани.