Депутат Шеин начал голодовку в знак протеста против итогов выборов
17 марта 2012, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Астрахани начал голодовку депутат областной Думы Олег Шеин, баллотировавшийся на пост мэра города.Шеин вместе со своими сторонниками начал бессрочную голодовку в знак протеста против результатов выборов главы города.
В голодовке на сегодняшний день принимают участие 10 человек. Шеин заявляет о том,что количество голодающих может возрасти уже в ближайшее время, передает "Эхо Москвы". Участники протестной акции выступают за проведение перевыборов мэра Астрахани.