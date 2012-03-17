В Нижегородской области сгорел жилой дом, в результате погиб ребенок

В Нижегородской области произошел пожар в частном жилом доме. Инцидент произошел в деревне Малое Зиновьево Семеновского района Нижегородской области. В результате пожара погиб ребенок.

По данным МЧС России, площадь пожара составила 72 квадратных метров. При разборе завалов нашли тело погибшего ребенка. Им оказался мальчик 2008 года рождения, передает РБК. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем.