В Волгоградской области сгорел частный дом, погибли 2 человека
17 марта 2012, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Волгоградской области произошел пожар в частном деревянном доме. В результате погибли два человека. Инцидент произошел в ночь на субботу, 17 марта на хуторе Захаров в Клетском районе области.
По данным МЧС России, в ликвидации пожара принимали участие 17 человек и 6 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Также следователям предстоит выяснить личности погибших, передает РБК. На месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.