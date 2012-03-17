В Волгоградской области сгорел частный дом, погибли 2 человека

В Волгоградской области произошел пожар в частном деревянном доме. В результате погибли два человека. Инцидент произошел в ночь на субботу, 17 марта на хуторе Захаров в Клетском районе области.

По данным МЧС России, в ликвидации пожара принимали участие 17 человек и 6 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Также следователям предстоит выяснить личности погибших, передает РБК. На месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.