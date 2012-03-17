В Москве при задержании ранили предполагаемого угонщика

Оказавшего сопротивление при задержании предполагаемого угонщика ранил полицейский в Москве, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что инцидент произошел у дома 2 по улице Островная.





Один из полицейских в ходе задержания из травматического пистолета выстрелил в подозреваемого, с травматическим ранением шеи предполагаемый угонщик госпитализирован.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража).