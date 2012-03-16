Психически неуравновешенный мужчина погиб сегодня днем в Подмосковье, выбросившись на ходу из машины "скорой помощи" на 57 километре трассы Москва - Рига в Истринском районе.

Бригада "скорой", прикрепленная к больнице №12, доставляла психически неуравновешенных пациентов на обследование, по итогам которого должны были принять решение о присвоении им соответствующей группы. При этом все пациенты были связаны в целях безопасности.

Один из мужчин смог освободиться, на ходу открыл дверь, после чего выбросился из машины. От полученных травм он скончался на месте. Выжить он не мог, ему просто снесло часть черепа, сообщает РИА Новости.

По факту случившегося проводится расследование.



