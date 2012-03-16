Актер Сергей Шарошкин, снимавшийся в популярном телесериале "Глухарь", погиб вчера в селе Юшта Шиловского района Рязанской области при взрыве шумовой гранаты, от которой погибнуть практически невозможно.



В одном из домов Юшты при взрыве гранаты погиб 41-летний местный житель. В доме была также мать мужчины, которая не пострадала.

СК проводит доследственную проверку по факту данного ЧП, экспертам предстоит установить эквивалент взрывного устройства и его происхождение. Шумовая граната — это спецсредство несмертельного воздействия и погибнуть при ее взрыве довольно сложно.

По сообщениям ряда СМИ, погибший в Юште мужчина — актер и художник Сергей Шарошкин, который снимался в популярном телесериале "Глухарь", публикует «РБК».

Ранее в Подмосковье погиб актер Анатолий Отраднов, также участвовавший в этом проекте.

Сначала предполагалось, что А.Отраднов погиб в результате переохлаждения. Однако затем следствие выяснило, что некто подмешал мужчине в алкоголь нейролептический препарат клозапин. Смесь спиртного и этого вещества и стала причиной гибели А. Отраднова. По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование преступления.





