Пассажирский лайнер готовится к вынужденной посадке в московском аэропорту

Пассажирский лайнер "Сухой Суперджет-100" готовится к вынужденной посадке в Москве из-за проблем с шасси, которая не убралась. В настоящее время самолет кружит над Москвой, вырабатывает топливо.



"Лайнер "Сухой Суперджет-100" после вылета из Москвы не смог убрать стойку шасси, поэтому командир воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуть самолет в аэропорт вылета", сообщают в диспетчерских службах московского авиаузла



Официального подтверждения этой информации нет, сообщает «Интерфакс».



