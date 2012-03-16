Пассажирский лайнер готовится к вынужденной посадке в московском аэропорту
16 марта 2012, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский лайнер "Сухой Суперджет-100" готовится к вынужденной посадке в Москве из-за проблем с шасси, которая не убралась. В настоящее время самолет кружит над Москвой, вырабатывает топливо.
"Лайнер "Сухой Суперджет-100" после вылета из Москвы не смог убрать стойку шасси, поэтому командир воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуть самолет в аэропорт вылета", сообщают в диспетчерских службах московского авиаузла
Официального подтверждения этой информации нет, сообщает «Интерфакс».