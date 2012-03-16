Губернатор взял на контроль расследование отравления 37 грудничков в Тольятти

Губернатор Самарской области Владимир Артяков взял под свой личный контроль расследование массового отравления почти тридцати грудничков в столице региона - Тольятти, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

Начиная с 13 марта за помощью к медикам в Тольятти обратились к вечеру пятницы 16 марта 37 детей с признаками острой кишечной инфекции, 27 из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести, двое детей находятся на амбулаторном лечении.

Роспотребнадзор приостановил работу детской молочной кухни, продукция которой могла стать причиной массового отравления грудничков.

"Губернатор поручил областному министерству здравоохранения и социального развития обеспечить необходимые условия для эффективного лечения отравившихся детей. Глава региона также поручил провести тщательный анализ ситуации, чтобы досконально выяснить причины отравления", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сейчас тольяттинские медики делают поквартирные обходы детей в возрасте до двух лет с целью выявления заболевших.