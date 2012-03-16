Пропавший четырехклассник найден живым и невредимым
16 марта 2012, 16:29 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Вчера днем бесследно исчез десятилетний ученик 43 школы. Уроки закончились, а мальчик домой не вернулся. Тревогу забил отец подростка. Выяснилось, с утра мальчик повздорил с мамой.
- Мальчик из благополучной семьи, - рассказал "Комсомолке" пресс-секретарь ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. - На учете нигде не состоит.
Сегодня с утра Андреева видели в метро. Дежурная по станция попыталась остановить мальчика, но он от нее сбежал.
И вот школьник самостоятельно вернулся домой. По его словам, он гулял.
- Переходный возраст, - вздыхают детские психологи. - Родители, запомните: ищете в своем ребенке только хорошее. Трудный возраст надо пережить.