Пропавший четырехклассник найден живым и невредимым

Вчера днем бесследно исчез десятилетний ученик 43 школы. Уроки закончились, а мальчик домой не вернулся. Тревогу забил отец подростка. Выяснилось, с утра мальчик повздорил с мамой.



- Мальчик из благополучной семьи, - рассказал "Комсомолке" пресс-секретарь ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. - На учете нигде не состоит.



Сегодня с утра Андреева видели в метро. Дежурная по станция попыталась остановить мальчика, но он от нее сбежал.



И вот школьник самостоятельно вернулся домой. По его словам, он гулял.



- Переходный возраст, - вздыхают детские психологи. - Родители, запомните: ищете в своем ребенке только хорошее. Трудный возраст надо пережить.