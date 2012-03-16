В Екатеринбурге сотрудник СИЗО случайно застрелился в тире

В Екатеринбурге сотрудник следственного изолятора случайно застрелился во время плановых учебных стрельб в тире. Инцидент произошел 13 марта в помещении тира, расположенного в подвале СИЗО №1.

По предварительным данным, 31-летний старший инспектор отдела охраны изолятора получил огнестрельное ранение в голову. Офицер скончался спустя час, передает «Интерфакс». Огнестрельное ранение мужчина причинил себе сам, выстрелив из пистолета Макарова. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.