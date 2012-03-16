В Брянске экстрасенсы помогают сыщикам в розыске 9-месячной девочки

В Брянске к розыску пропавшей девятимесячной девочки сыщики привлекли экстрасенсов. Полицейские готовы изучать все возможные версии и предположения, которые могут помочь в поиске бесследно исчезнувшей 11 марта Анечки Шкапцовой.

Ясновидящие организовали в Интернете специальный форум, на котором делятся, где может находиться младенец. Один из экстрасенсов «увидел», что девочку украла 25 - 30-летняя женщина с криминальным прошлым. Другой предположил, что малышка «находится в объятьях пожилой женщины, просящей подаяние».

В брянской полиции отмечают, что, хотя в большинстве случаев утверждения экстрасенсов противоречат одно другому, в расследовании этого дела заслуживает внимания любая имеющаяся информация.

Шестой день Аню Шкапцову ищут более тысячи полицейский. К розыску малышки подключены ФСБ, прокуратура, администрация, работники почты и ЖКХ, а также военнослужащие местной воинской части и добровольцы.

Жителей Брянска просят быть более бдительными и обратить внимание на своих соседей или знакомых. В случае, если кто-либо услышит у жильцов, не имеющих детей, крики ребенка или обнаружит, что те стали закупаться товарами для малышей, его просят удостовериться в данной информации, а после обратиться в полицию.

Всех, кто может помочь установить местонахождение похищенной девочки, следствие просит звонить по телефонам в Брянске: 74-20-23, 66-72-66 или 02.

Девятимесячную девочку похитили 11 марта около 17:30 у дома №33 по улице Пушкина. Мать на минуту оставила коляску с ребенком, чтобы зайти в зоомагазин. Когда она вышла, ни коляски, ни малышки на месте не оказалось. Пустую коляску нашли неподалеку от места исчезновения. Анечка Шкапцова была одета в розовый комбинезон и белую шапочку.