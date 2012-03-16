Ученик 4 класса пропал в Петербурге

В Петербурге вновь пропал школьник. Как сообщили корреспонденту «БалтИнфо» в правоохранительных органах, ученик четвертого класса накануне вышел из школы №43 на Серебристом бульваре, но домой до сих пор не вернулся.



По данным правоохранительных органов Петербурга, мальчик вышел из школы около половины второго дня. Однако домой ребенок не пришел. Его нет до сих пор.



Корреспонденту «БалтИнфо» сообщили, что ранее мальчик не убегал из дома.