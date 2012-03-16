Астахов: сбивший в Туве детей водитель должен быть сурово наказан

Детский омбудсмен Павел Астахов считает, что водитель, устроивший ДТП в селе Усть-Элегест Кызыльского района Тувы должен понести суровое наказание. 21-летний водитель без разрешения взял машину "Жигули" у своих родственников и, не проехав и 70 метров, сбил четверых детей.

Пятилетняя девочка скончалась. Еще трое детей получили травмы. Одна пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов считает, что "предполагаемый виновник трагедии в случае доказательства его вины должен понести максимально суровое наказание", передает РИА Новости.

По данным представительницы регионального управления ГИБДД, молодой человек был пьян и даже не имел водительских прав.