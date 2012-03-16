В Тольятти 20 младенцев отравились детским питанием
16 марта 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Тольятти произошло массовое отравление грудных детей. Детским питанием, по предварительным данным, отравились более 20 детей грудного возраста. В настоящий момент уточняется число пострадавших детей.
По предварительной информации, дети отравились питанием с молочной кухни. Как отмечает Роспотребнадзор Тольятти, по факту отравления детей проводится срочное совещание, передает Интерфакс. Прокуратура также начала проверку.