В Тольятти 20 младенцев отравились детским питанием

В Тольятти произошло массовое отравление грудных детей. Детским питанием, по предварительным данным, отравились более 20 детей грудного возраста. В настоящий момент уточняется число пострадавших детей.

По предварительной информации, дети отравились питанием с молочной кухни. Как отмечает Роспотребнадзор Тольятти, по факту отравления детей проводится срочное совещание, передает Интерфакс. Прокуратура также начала проверку.