В Обнинске у пассажира маршрутки взорвалась сумка

В Обнинске произошел инцидент в маршрутке - в сумке одного из пассажиров произошел взрыв. Пострадавших нет. ЧП произошло на проспекте Ленина в маршрутной «Газели».



В сумке пассажира сработало самодельное взрывное устройство малой мощности. Несовершеннолетний правонарушитель с места происшествия скрылся, передает «Интерфакс». В салоне маршрутки в момент взрыва находилось восемь человек. Никто из них не пострадал. Возбуждено уголовное дело.