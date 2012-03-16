В Обнинске у пассажира маршрутки взорвалась сумка
16 марта 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Обнинске произошел инцидент в маршрутке - в сумке одного из пассажиров произошел взрыв. Пострадавших нет. ЧП произошло на проспекте Ленина в маршрутной «Газели».
В сумке пассажира сработало самодельное взрывное устройство малой мощности. Несовершеннолетний правонарушитель с места происшествия скрылся, передает «Интерфакс». В салоне маршрутки в момент взрыва находилось восемь человек. Никто из них не пострадал. Возбуждено уголовное дело.