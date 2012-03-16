В Ленобласти в Гатчине мужчина впал в кому в камере в полиции

В Ленинградской области в Гатчине выясняются обстоятельства, при которых мужчина получил тяжелые травмы в камере для задержанных лиц в отделении полиции. В среду, 14 марта, пьяного мужчину задержали поздно вечером. Полицейские сразу вызвали ему бригаду «скорой помощи».

Но медики не нашли оснований для госпитализации, передает Интерфакс. Источник в правоохранительных органах сообщил, что к утру четверга врачи все же госпитализировали задержанного, но мужчина уже находился в состоянии комы. У него были диагностированы многочисленные травмы головы.

По данному факту проводится проверка. Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.

Напомним, в питерской полиции после гибели подростка проводилась масштабная проверка. Михаила Суходольского сняли с поста руководителя.

«АН» сообщали, что масштабные проверки проводятся в настоящее время в полиции Казани, где сотрудники МВД жестоко изнасиловали задержанного мужчину. 52-летний Сергей Назаров скончался после «допроса».