В Хабаровске загорелся cклад стройматериалов

В Хабаровске произошел пожар на территории склада строительных материалов. Площадь возгорания уже превысила тысячу квадратных метров. Инцидент произошел по адресу: улица Автономная, 12.

Сообщение о пожаре в Хабаровске поступило в 09.40 по мск. По данным МЧС России, загорелся склад со стройматериалами. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости. Площадь горящего помещения - 2,5 тысячи метров.