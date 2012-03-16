В Ульяновске учительницу физкультуры задержали с боеприпасами

В Ульяновске задержана учительница физкультуры, у которой оперативники изъяли более 100 патронов и другие боеприпасы. Инцидент произошел в четверг, 15 марта, у здания школы №8 на улице Терешковой.

Была задержана женщина 1964 года рождения. У задержанной изъяли 139 патронов различного калибра и 24 капсюль-детонатора, передает РИА Новости. Также у задержанной изъяли 33 электродетонатора и два запала от ручных гранат.