В Баксанском районе КБР уничножены трое боевиков

В КБР сегодня утром в Баксанском районе силовики уничтожили троих боевиков. Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что ликвидированы члены незаконных вооруженных формирований, передаёт Интерфакс.

Сотрудниками ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому Федеральному округу совместно с Управлением ФСБ РФ по КБР уничтожена боевая группа, действующая на территории Кабардино-Балкарии.

Оперативники попытались остановить автомобиль "Мерседес" темного цвета за населенным пунктом Баксаненок, а неизвестные бросили гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов.Бой продолжался семь минут. В результате три боевика были уничтожены, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.