В Баксанском районе КБР уничножены трое боевиков
16 марта 2012, 09:21 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
В КБР сегодня утром в Баксанском районе силовики уничтожили троих боевиков. Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что ликвидированы члены незаконных вооруженных формирований, передаёт Интерфакс.
Сотрудниками ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому Федеральному округу совместно с Управлением ФСБ РФ по КБР уничтожена боевая группа, действующая на территории Кабардино-Балкарии.
Оперативники попытались остановить автомобиль "Мерседес" темного цвета за населенным пунктом Баксаненок, а неизвестные бросили гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов.Бой продолжался семь минут. В результате три боевика были уничтожены, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.