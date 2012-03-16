В Хабаровском крае загорелся железнодорожный состав с нефтью

В Хабаровском крае загорелись две секции локомотива, перевозившего состав с нефтью. Инцидент произошел вечером в четверг, 15 марта. Из-за аварии на пять часов было приостановлено грузовое движение.

Авария произошла на перегоне Литовка-Санболи Комсомольской дистанции пути Комсомольского района Дальневосточной железной дороги. В 04.40 пятницы (21.40 четверга мск) загорелись две секции локомотива 3ТЭ10МО, передает РИА Новости. Локомотив двигался в составе грузового поезда №5002 с грузом сырой нефти. Пострадавших в результате пожара нет.