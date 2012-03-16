В Туве водитель въехал в группу детей

В Туве водитель въехал в группу играющих детей. Инцидент произошел в селе Усть-Элегест Кызыльского района. Водитель, виновный в аварии, взял без спроса автомобиль "Жигули" у своих родственников.

В результате ДТП одна пятилетняя девочка скончалась. Еще трое детей получили травмы. По данным ГИБДД, водитель не проехал и 70 метров, как сбил детей. Инцидент произошел в четверг, 15 марта, передает РИА Новости. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.