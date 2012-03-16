В Подмосковье изъят арсенал оружия

В рамках реализации полученной информации оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и Управления МВД России по Наро-Фоминскому району совместно с сотрудниками УФСБ по г. Москве и Московской области при обследовании одного из домов Наро-Фоминска были найдены оружие и боеприпасы.

«14 марта т.г. в доме, где проживает 36-летний технический руководитель одной из коммерческих фирм г. Москвы, сотрудниками уголовного розыска был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов состоящий из:

автомата АКСУ-74 калибра 5,45 мм, с прибором для бесшумной стрельбы, номерные обозначения которого были удалены механическим способом;

пистолета МР-80-13Т, переделанный кустарным способом под стрельбу штатными патронами к пистолету «Макарова» 9 мм, с прибором для бесшумной стрельбы, номерные обозначения также удалены механическим путем;

трех гранат: РГН, РГО, РГД-5;

две сигнальных револьверов «Блеф» системы «Наган», переделанные под стрельбу патронами калибра 7,62 мм, с приборами для бесшумной стрельбы, номерные обозначения удалены механическим способом;

более 430 патронов различного калибра;

двух магазинов от ручного пулемета «Калашникова» и двух магазинов АКСУ-74» - сообщил начальник Управления общественных связей ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.

В ходе проведения дополнительных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области была обследована квартира, где зарегистрирован подозреваемый и проживает его 55-летний отчим. У последнего был обнаружен травматический пистолет МР-79-13Т без разрешения на хранение.

«Вышеперечисленные оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на баллистическое исследование, результаты которого показали, что оружие является огнестрельным и пригодно для производства выстрела, а изъятые патроны являются боеприпасами и также пригодны для проведения выстрела» - добавил начальник пресс-службы.

В настоящее время в отношении злоумышленника Отделом дознания Управления МВД России по Наро-Фоминскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также по установлению соучастников преступления» - подытожил Гильдеев.