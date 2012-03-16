В Москве покончил с собой замгендиректора Центра международной торговли

В Москве в квартире на северо-востоке столицы обнаружен труп заместителя генерального директора Центра международной торговли.Об этом сегодня сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Мужчина повесился на бельевом шнуре в ванной комнате. В квартире также был обнаружен труп матери замгендиректора ЦМТ. По заключению экспертов, смерть женщины наступила за 12 часов до обнаружения тела.



По факту смертей двух человек проводится проверка. Следствию предстоит установить, как и по каким причинам погибли мужчина и его мать, передает Интерфакс.

Фамилия погибшего пока не сообщается.