В Красноярске автобус врезался в ЛЭП

В Красноярском крае произошла автомобильная авария в результате которой пострадали шесть человек. В районе торгового комплекса "На Свободном" автомобиль Toyota Funcargo столкнулся с маршрутным автобусом.

Авария произошла 16 марта. По информации МВД Росии, водитель Toyota Funcargo при перестроении в правый ряд не предоставил преимущество в движении автобусу. Пытаясь избежать столкновения, водитель автобуса врезался в столб опоры линий электропередач (ЛЭП). Пострадали шесть пассажиров автобуса, передает РБК. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.