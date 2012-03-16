В Челябинской области произошел порыв на газопроводе

В Челябинской области произошла авария на газопроводе. Инцидент произошел минувшей ночью на газопроводе "Касли-1" недалеко от села Красный Партизан. Поставка газа не прекращается.

Сообщение о повреждении газопровода "Касли-1" поступило в МЧС России в 04.15 по мск. Порыв произошел в двух километрах южнее села Красный Партизан. По информации МЧС, данный газопровод питает населённые пункты Верхний Уфалей и Вишневогорск. Давление в газопроводе при этом поддерживается в рабочем состоянии, передает РИА Новости. В настоящее время газ продолжает поступать в жилые дома.