В подмосковном Ногинске мужчина с 7-летним ребенком выбросился с 14 этажа

В Подмосковье в Ногинске мужчина спрыгнул с 14-го этажа вместе со своим малолетним сыном. 33-летний Валерий Сивоконь и его 7-летний сын Иван погибли.

Глава следственного отдела СК РФ по Ногинску Юрий Лаврецкий рассказал, что в четверг, 15 марта, около 18:30 мск в следственный отдел по Ногинску поступило сообщение об обнаружении тел В. Сивоконя 1978 года рождения и его сына Ивана 2004 года возле одного из домов на ул. III Интернационала.

По предварительным данным, мужчина поднялся с сыном на крышу 14-этажного дома и прыгнул с нее. Покончивший с жизнью — житель Электростали.

В МВД предполагают, что в суициде замешана женщина. По некоторым данным, недавно Сивоконь развелся с женой и неоднократно заявлял о намерении покончить жизнь самоубийством.

По версии следствия, Сивоконь тяжело переживал развод с женой. Ребенка на крышу завлек обманом или напугал. Никаких следов, указывающих на применение насилия к мальчику пока не обнаружено, передает НТВ. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство несовершеннолетнего).