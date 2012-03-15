В Норвегии пропал военно-транспортный самолет

В Норвегии во время военных учений пропал военно-транспортный самолет с пятью членами экипажа на борту. По предварительной версии, самолет мог разбиться на севере Швеции.

Официального подтверждения факта авиакатастрофы пока нет. В то же время представитель военного ведомства Норвегии Джон Эспен Лиэн заявил, что власти "ищут уже разбившийся самолет". Как стало известно, самолет С-130 вылетел из города Эвенес на севере Норвегии, передает Интерфакс. Самолет вылетел в направлении города Кируна в Швеции. Здесь на борт воздушного судна должна были попасть еще несколько человек. Диспетчеры потеряли контакт с пилотами в тот момент, когда пропавший самолет находился в 80-90 км к западу от Кируны.