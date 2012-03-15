В Москве была задержана еще одна участница группы Pussy Riot

в Москве задержали еще одну участницу панк-группы Pussy Riot. В данный момент девушка находится в УВД по Центральному округу Москвы. Ранее задержанная выступала в статусе свидетеля делу о панк-группе.

В настоящее время участницу скандальной группы допрашивают уже в качестве подозреваемой. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 213 (хулиганство) УК РФ. Работники храма Христа Спасителя и сотрудники службы его охраны опознали в девушке еще одну участницу скандальной акции. Ранее АН сообщали о том, что участниц группы Pussy Riot официально обвинили в хулиганстве. В феврале девушки выступили с «панк-молебном» "Богородица, Дево, Путина прогони" в здании храма Христа Спасителя.