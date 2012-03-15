НИИ «Гидропроект» эвакуирован из-за сообщения о бомбе
15 марта 2012, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Бизнес-центр на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. На место происшествия прибыли кинологи со служебными собаками, работают оперативные службы города. Сообщение о бомбе поступило в 14:04.
Пдробности инцидента неизвестны.
В 27-этажном здании на Волоколамском шоссе, 2 (институт "Гидропроект"), расположены офисы нескольких десятков компаний, редакции нескольких журналов, а также офисы НИИ "Гидропроект".