Комитет Госдумы обсудит подготовку полицейских

В пятницу в Государственной Думе пройдет внеочередное заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции. В нем примут участие заместители главы МВД, представители Минобрнауки и Минздравсоцразвития.

Заседание будет проведено в связи с инцидентом в Казани - смерть местного жителя вызвала огромный общественный резонанс. Сергей Назаров скончался после жестокого избиения и пыток в отделе полиции. Повесткой дня на заседании станут системные меры, позволяющие на уровне подготовки кадров формировать представление об этике службы, проводить воспитание личного состава полиции. Ранее стало известно о том, что около 100 человек собрались около здания МВД Татарстана на акцию в память о Сергее Назарове, ставшем жертвой насилия сотрудников отдела полиции "Дальний".