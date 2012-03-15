Под Петербургом пропал 10-летний мальчик

Накануне в 23.50 в ОМВД по Тихвинскому району Ленинградской области обратился 40-летний неработающий житель районного центра с заявлением о том, что 14 марта в 7.15 в городе Тихвине ушел из дома на Советской улице в школу и до настоящего времени не вернулся его сын, 10-летний Павел, ученик 4 класса школы №4.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мальчик и ранее неоднократно уходил из дома, а его семья состоит на учете в полиции как неблагополучная. Последний раз Пашу видели около 18 часов четверга на Новгородской улице в Тихвине. Мальчик имел при себе школьный рюкзак черного цвета с белой надписью «Коси и забивай» и с изображением серпа и молота.



