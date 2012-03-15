Жители Казани пикетируют здание МВД
15 марта 2012, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Около ста человек собрались около здания МВД Татарстана на акцию в память о Сергее Назарове, ставшем жертвой насилия сотрудников отдела полиции "Дальний". У них в руках - надувные бутылки шампанского.
Один мужчина заклеил себе рот надписью «Молчание – смерть».
Митингующие скандируют: "Позор!" и требуют отправить в отставку главу МВД по Татарстану.
Акцию собирались провести напротив здания, но полиция их оттеснила к концу здания. Полицейские требуют, чтобы митингующие не перегораживали проезжую часть.
Один из участников акции задержан за выкрик "бараны".
Участники попытались пронести погребальный венок к входу в здание МВД, но полицейские не пропустили, сообщает «Интерфакс». На черной ленте венка надпись - "Всем пострадавшим от произвола от скорбящего народа Татарстана".