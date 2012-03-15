Жители Казани пикетируют здание МВД

Около ста человек собрались около здания МВД Татарстана на акцию в память о Сергее Назарове, ставшем жертвой насилия сотрудников отдела полиции "Дальний". У них в руках - надувные бутылки шампанского.



Один мужчина заклеил себе рот надписью «Молчание – смерть».

Митингующие скандируют: "Позор!" и требуют отправить в отставку главу МВД по Татарстану.

Акцию собирались провести напротив здания, но полиция их оттеснила к концу здания. Полицейские требуют, чтобы митингующие не перегораживали проезжую часть.

Один из участников акции задержан за выкрик "бараны".

Участники попытались пронести погребальный венок к входу в здание МВД, но полицейские не пропустили, сообщает «Интерфакс». На черной ленте венка надпись - "Всем пострадавшим от произвола от скорбящего народа Татарстана".



