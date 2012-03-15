В Тихвине Ленинградской области пропал 10-летний мальчик. Ученик 4 класса Павел ушел накануне утром в школу №4 и не вернулся домой. О пропаже сына в местное отделение полиции поздно вечером заявил отец ребенка.

В полиции начали проверку. Известно, что ребенок вышел из дома 7.15 утра. Павел живет на улице Советской.

В последний раз Пашу видели в городе около 18 часов вечера на Новгородской улице, сообщает regions.ru.

Особая примета, которая может помочь найти ребенка - рюкзак школьника: на нем изображены серп и молот и написано "Коси и забивай". Ребенок из небагополучной семьи, ранее он уже сбегал из дома.