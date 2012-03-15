Страшной аварии под Тулой было не избежать

Число пострадавших в страшной аварии в Тульской области увеличилось до пяти, один человек погиб.. Накануне вечером на трассе «Крым» столкнулись сразу 30 машин. «КамАЗ» врезался в автомобиль Renault.



Остальные водители заметили преграду слишком поздно и не успели затормозить. Причина — низкая видимость из-за плохой погоды.



Пострадавший в ДТП: «Снег резкий пошел, и не посыпано было, то есть сплошной лед был, вот даже сами видите. Невозможно было избежать столкновения. А так скорость была маленькая, но несло просто машины все».



С трассы до сих пор увозят разбитые машины. Движение на данном участке шоссе пока перекрыто, передает НТВ.



