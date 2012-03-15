В Москве движение на Варшавке осложнено из-за скопления троллейбусов

В Москве сегодня утром по направлению в центр скопилось порядка 30 троллейбусов на Варшавском шоссе. Произошел обрыв троллейбусной контактной сети.

По словам очевидцев, на остановках общественного транспорта скопилось большое количество пассажиров. Люди не могут уехать, передает Интерфакс.



Движение автомобилей на Варшавском шоссе в районе Нахимовского проспекта из-за происшествия значительно осложнено.