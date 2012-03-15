Сегодня похоронят летчиков разбившегося под Торжком вертолета Ка-52

Сегодня пройдут похороны пилотов, погибших в результате крушения под Торжком 12 марта вертолета Ка-52. Личный состав Центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны, жители Торжка и Торжокского района Тверской области, представители органов власти прощаются с командиром третьей вертолетной эскадрильи подполковником Дмитрием Ракушиным.

Прощальная церемония проходит в Торжке на городском кладбище Иоанна Богослова, где традиционно хоронят авиаторов. В Торжке сегодня объявлен день траура, пишет "РГ".

Тело второго погибшего пилота - лейтенанта Максима Федорова - ранее отправлено на его родину в город Балашов Саратовской области, где также сегодня будет похоронено.

Вертолетчики погибли, выполняя плановый тренировочный полет. Напомним, Федоров погиб на месте, Ракушин умер в больнице от полученных ран.

У кавалера ордена Мужества подполковника Ракушина осталось двое маленьких детей.

Ка-52 "Аллигатор" — многоцелевой боевой вертолет, выполненный в двухместном варианте (летчик и штурман). Он предназначен для воздушной разведки местности, целеуказания и координации действий вертолетов на поле боя. "Аллигатор" способен поражать бронированную технику, живую силу противника и воздушные цели. Скорость полета машины составляет свыше 300 км/ч, дальность полета — свыше 1 тысячи км, скороподъемность — более 10 м/с.