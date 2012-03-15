Самолет авиакомпании "Трансаэро", выполнявший сегодня рейс "Хабаровск-Москва", через два часа после взлета вернулся обратно из-за плохого самочувствия у одной из пассажирок. Ее жизнь вне опасности.



Самолет вернулся в Хабаровск, так как одной пассажирке стало плохо: прихватило сердце. Экипаж, опасаясь за ее жизнь, решил вернуться назад, чтобы ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. В Аэропорту самолет ожидала карета скорой помощи. Пассажирка была доставлена в больницу.

Сейчас женщине лучше, ее жизнь вне опасности, сообщают РИА Новости.



