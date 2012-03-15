Отца и мать 9-месячной девочки, пропавшей в Брянске, проверили на полиграфе

Родители пропавшей в Брянске 11 марта 9-месячной девочки невиновны в её похищении. Отца и мать маленькой Анечки Шкапцовой проверили на полиграфе.

Следствие больше не рассматривает версию об инсценировке похищения, пишет Life News. Светлана Шкапцова и Александр Кулагин не врут и действительно не знают, где их дочка. Первое время после исчезновения ребенка мать вела себя подозрительно спокойно. Отец вернулся в Брянск из Москвы, где был на заработках.

Ребенка ищут уже четвёртый день.

В воскресенье, 11 марта, около 17:30 у зоомагазина в доме № 33 по улице Пушкина в Володарском районе города пропала детская коляска-трансформер, в которой находился ребенок.

Мать оставила коляску с малышкой на несколько минут. Позже оперативники обнаружили коляску в подъезде одного из жилых домов недалеко от места происшествия.

За информацию о пропавшей девочке объявлено вознаграждение.

Представитель СКР Владимир Маркин призвал вернуть ребенка.