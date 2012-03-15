На ж/д вокзале в Сочи эвакуируют пассажиров и сотрудников
15 марта 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
На железнодорожном вокзале в Сочи в настоящее время идет эвакуация пассажиров и сотрудников. Представители правоохранительных органов через громкоговорители призывают срочно и немедлено покинуть территории терминалов.
К зданию главного железнодорожного вокзала Сочи подъехали несколько полицейских машин и один пожарный расчет. Вокруг вокзала раздаются звуки сирен автомобилей спасателей, передает Интерфакс.
Правоохранительные органы пока ничего не комментируют, объяснив, что только начали разбираться в ситуации.