На ж/д вокзале в Сочи эвакуируют пассажиров и сотрудников

На железнодорожном вокзале в Сочи в настоящее время идет эвакуация пассажиров и сотрудников. Представители правоохранительных органов через громкоговорители призывают срочно и немедлено покинуть территории терминалов.

К зданию главного железнодорожного вокзала Сочи подъехали несколько полицейских машин и один пожарный расчет. Вокруг вокзала раздаются звуки сирен автомобилей спасателей, передает Интерфакс.

Правоохранительные органы пока ничего не комментируют, объяснив, что только начали разбираться в ситуации.