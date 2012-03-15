В Москве загорелся склад закрытого стратегического объекта российской оборонной промышленности. К комплексу ПВО "Алмаз-Антей" на улице Верейская выехали пожарные бригады МЧС России.



Пламя вырывается из одноэтажной кирпичной постройки. По имеющейся информации, в горящем здании расположен один из складов оборонного предприятия, сообщает utro.ru.



Концерн ПВО "Алмаз-Антей" занимается разработкой и производством зенитно-ракетного и радиолокационного оборудования, а также ремонтом и утилизацией действующих комплексов противовоздушной обороны.



