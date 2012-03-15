В подмосковном Раменском женщина умерла в медцентре
15 марта 2012, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном Раменском в одном из филиалов крупной сети медицинских центров скончалась молодая женщина. 34-летняя жительница Раменского умерла во время проведения косметологической процедуры .
По предварительной версии, у нее развилась тяжелейшая аллергическая реакция. Точные причины смерти молодой женщины будут установлены патологоанатомами, передает Интерфакс.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.